مساجد کانون ساماندهی امت مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش بزرگ گرامی‌داشت مقام مساجد و تقدیر از خدمان خانه خدا، مساجد را کانون‌های ساماندهی امت مسلمان در دنیا و در طول تاریخ دانست.

وی با اشاره به اهمیت مسجد در تاریخ اسلام، افزود: هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مبدا تاریخ هجری و شمسی محسوب می‌شود بزرگترین واقعه تاریخ است که بعد از وقوع آن جهان به قبل و بعد آن تقسیم می‌شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد پیامبر عظیم الشأن اسلام بعد از ورود به مدینه در همان نخست مسجد بنا کردند و این اقدام ایشان پیام واضح و روشنی داشت.

حاج علی اکبری با بیان اینکه حضرت محمد صلی الله با بنای مسجد در بدو ورود به مدینه این پیام را به عالم دادند که مسجد زیربنای تمدن اسلامی است، گفت: تا به امروز شاهد هستیم که مساجد کارکردشان را حفظ کرده‌اند و از این بابت مسجد دارای اهمیت است.

حاج علی اکبری مساجد را کانون امت اسلامی تلقی کرد و افزود: مساجد در مهندسی امت اسلام و معنا بخشیدن به تمدن اسلامی چه در بعد سخت و چه در بعد نرم جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در دهو الارض آنجایی که خداوند متعال زمین را از بین کرات دیگر رأی زندگی انسان برمی‌گزیند نخستین جایی که بستر آن را برای انسان مهیا می‌سازد مسجد نام دارد و این نشان می‌دهد که جایگاه مسجد در دین خدا جایگاه والایی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جامعه کشور با بیان اینکه مساجد کارکرد اجماع و تمدن سازی جهان اسلام را دارد گفت: کسانی که خادمان مساجد هستند در واقع بالاترین اجر را از سوی خداوند متعال دریافت می‌کنند و آن خدمت به تمدن سازی اسلامی است‌.

حاج علی اکبری همچنین مساجد را پایگاه‌های بندگی خداوند و امورات مسلمانان دانست و به اهمیت مسجد در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد.