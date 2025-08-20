به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر چهارشنبه در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد استان اظهار کرد: انسجام مردم ایران همواره در برابر دشمنی‌ها و فتنه‌انگیزی‌های خارجی مانعی استوار بوده و هیچ تهدیدی توان شکستن این پیوند را ندارد.

وی افزود: دشمنان ایران گمان می‌کردند با اقدامات سطحی می‌توانند این ملت را دچار تردید کنند، در حالی که عمق هوشیاری و اقتدار ملی ایران برای آنان دست‌نیافتنی است.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: ملت ایران اسلامی با درایت و شناخت به موقع نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده و همواره پاسخ قاطع و هوشمندانه‌ای به آن‌ها داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: مردم کشورمان در جریان جنگ ۱۲ روزه، با تقدیم بیش از هزار شهید از جمله فرماندهان، نخبگان علمی و حتی زنان و کودکان، حمایت کامل خود را از نظام جمهوری اسلامی و رهبری به نمایش گذاشتند و دشمن را به عقب راندند.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت، بر لزوم معرفی دستاوردهای دولت و تقویت امید اجتماعی تأکید کرد و گفت: آمادگی کامل نهادهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بسیار حائز اهمیت است.