به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حجار حسینی، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت، این ایام را فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای مدیریت شهری و تقویت امید اجتماعی در بین مردم دانست.

وی اظهار کرد: شهرداری قم در چارچوب رویکرد اول مردم، امسال همزمان با هفته دولت ۷۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی را آماده افتتاح و آغاز عملیات اجرایی کرده است و این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، فضای سبز، گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی طراحی و اجرا شده‌اند.

حجار حسینی با بیان اینکه مجموع ارزش ریالی این طرح‌ها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است، تأکید کرد: «این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به توسعه زیرساخت‌ها و رفاه شهروندان است و رویکردی آینده‌نگرانه برای تحقق توسعه متوازن در شهر قم محسوب می‌شود.

وی در تشریح بخشی از پروژه‌های آماده افتتاح، به مواردی همچون رمپ حکیم، روکش آسفالت معابر، پیاده‌راه آیت‌الله طالقانی و سالن‌های ورزشی روباز در مناطق مختلف به‌ویژه پردیسان اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها با هدف بهبود دسترسی‌های شهری، ارتقای ایمنی تردد و افزایش سرانه فضاهای ورزشی برای جوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل ارتباطات شهرداری قم درباره پروژه‌های کلنگ‌زنی نیز گفت: کنارگذر رسالت و فاز پنجم خضر نبی از جمله طرح‌های مهمی است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد. اجرای این پروژه‌ها نقشی تعیین‌کننده در تسهیل ترافیک شهری و توسعه شبکه معابر قم خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به همزمانی این برنامه‌ها با هفته بسیج ادارات افزود: این تقارن، بیانگر پیوند عمیق مدیریت شهری با ارزش‌های انقلابی و فرهنگی است. شهرداری قم تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه کند.

حجار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های شهری، به بهبود سیمای قم، افزایش نشاط اجتماعی، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد. شهرداری قم بر این باور است که با مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های مختلف، مسیر توسعه متوازن و کارآمد شهری با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.