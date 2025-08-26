فرهنگ ایثار و تبعیت از رهبری ضامن آینده روشن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۰ پروژه شهری قم با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، شهردار و جمعی از مدیران شهری در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد.

استاندار قم در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای سلامت، گفت: هرچه امروز در کشور داریم، از برکت خون شهداست و اگر در مسیر آنان حرکت کنیم، ماندگار و پایدار خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش راهبردی هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در دوران دفاع مقدس و مقاطع حساس انقلاب افزود: ۱۲ روز مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی نمادی از ایستادگی مردم بود که با رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای به پیروزی‌های بزرگ انجامید.

بهنام‌جو ادامه داد: همان فرهنگ مقاومت باید امروز نیز سرلوحه کار قرار گیرد تا کشور در برابر فشارهای دشمنان سربلند بماند و آینده‌ای روشن برای ملت ایران رقم بخورد.

نماینده عالی دولت در استان قم با قدردانی از تلاش شهرداری و مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: این طرح‌ها گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود زیرساخت‌های شهری قم است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه شهری نباید صرفاً به بُعد کالبدی محدود شود، اظهار کرد: پیشرفت در حوزه‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی نیز باید به موازات عمران و آبادانی دنبال شود تا جامعه در برابر تهدیدها و جنگ نرم دشمن مصون بماند.

استاندار قم با اشاره به مشکلات اخیر کشور در حوزه انرژی تصریح کرد: کاهش بارش‌ها و افزایش مصرف برق موجب از دست رفتن حدود چهار تا پنج هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق شده است.

وی با بیان اینکه حل این چالش‌ها نیازمند بهره‌گیری از انرژی‌های نو و مدیریت مصرف است، افزود: استفاده از انرژی خورشیدی و همراهی مردم در صرفه‌جویی می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

بهنام‌جو با رد برخی ادعاها مبنی بر تعمد دولت در ایجاد ناترازی برق گفت: این سخنان ناشی از غفلت نسبت به شرایط واقعی کشور است، هرچند بخشی از ناترازی‌ها به مدیریت بازمی‌گردد اما بخش مهمی نیز نتیجه افزایش دما و کاهش منابع نیروگاه‌های برق‌آبی است.

وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ ایثار، تبعیت از رهبری و همبستگی ملی سه محور اساسی برای عبور از مشکلات کشور هستند و اگر این اصول به‌درستی اجرا شود، آینده‌ای مطمئن و درخشان در انتظار مردم خواهد بود.