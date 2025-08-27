به گزارش خبرنگار مهر، بهنام‌جو پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای توسعه تعاون استان که با حضور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم قم، تأمین مسکن است و این مهم نیازمند حمایت و همراهی جدی وزارت تعاون برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌های در دست اجراست.

وی افزود: مسکن از جمله مطالبات فوری مردم است و تحقق آن علاوه بر بهبود وضعیت معیشت، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان نیز منجر شود.

استاندار قم همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و بیان کرد: ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی قم در گرو توجه به صنعت گردشگری است و ایجاد مراکز بازدیدی متناسب با فرهنگ منطقه و طراحی مکان‌های ویژه برای برگزاری مسابقات و رویدادهای فرهنگی می‌تواند نقش بسزایی در جذب گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند برآورد دقیق و استفاده از مشاوران متخصص است تا بتوان ظرفیت‌های موجود را به‌صورت هدفمند به کار گرفت و قم را به قطب فرهنگی، اجتماعی و گردشگری کشور تبدیل کرد.