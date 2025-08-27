به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد در آئین جشنواره فرهنگی و ورزشی «دا» که عصر سه شنبه در روستای کیسم برگزار شد، با اشاره به اهمیت این رویداد در حفظ و احیای بازیهای بومی و محلی، گفت: این جشنواره علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی برای اقشار مختلف، بازیهایی را که در گذشته مایه شادی، نشاط و سلامتی مردم گیلان بودهاند، بار دیگر زنده کرده است.
وی افزود: جشنوارههای فرهنگی و ورزشی مانند «دا» نقش مؤثری در ترویج و تقویت فرهنگ سنتی و پیوند نسلها با هویت محلی دارند و این فرهنگ غنی باید به نسلهای آینده منتقل شود.
حیدرینژاد تصریح کرد: ما با این بازیهای بومی–محلی بزرگ شدهایم و خاطرات فراوانی از آن دوران داریم، بنابراین لازم است این میراث ارزشمند به کودکان و جوانان، آیندهسازان کشور عزیزمان منتقل شود.
فرماندار آستانهاشرفیه با تأکید بر اهمیت حفظ آئینهای سنتی و تقویت نشاط اجتماعی، اظهار کرد: احیای بازیهای بومی-محلی علاوه بر تقویت روحیه همبستگی و سلامت جسمی و روانی مردم، باعث ارتقای نشاط و شادی در جامعه میشود.
در این جشنواره اقشار مختلف به ویژه هیئتهای ورزشی از سراسر استان، بازیهای بومی و محلی را همراه با پوشش لباس محلی اجرا کردند که باعث ایجاد شور و هیجان در میان شرکتکنندگان و حاضرین شد.
این جشنواره فرهنگی-ورزشی که به همت مسئولان محلی و با مشارکت فعال مردم برگزار شد، گامی مهم در حفظ و معرفی میراث فرهنگی و بازیهای سنتی منطقه به شمار میرود و توانسته است نشاط اجتماعی را در جامعه محلی افزایش دهد.
خبرنگار مهر در پایان گزارش میدهد، جشنواره «دا» نمادی از همبستگی فرهنگی و پایبندی به هویت بومی است که در شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
