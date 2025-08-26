تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در اجلاسیه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سهشنبه ۴ شهریور ماه) جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای تعیین اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم برگزار شد.
بر این اساس، حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نایب رئیس اول، علی کشوری به عنوان نایب رئیس دوم، محمد سبزی به عنوان دبیر اول، حبیب قاسمی به عنوان دبیر دوم و محمد معتمدیزاده به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
گفتنی است، چند هفته قبل حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با رأی اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس برای اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
