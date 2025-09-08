به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

امنیت غذایی پیشران امنیت ملی کشور است

نادرقلی ابراهیمی در مورد این طرح، گفت: خشکسالی‌های مداوم و تغییر شرایط جوی باعث شده است که امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی پیشران امنیت ملی کشور است، تصریح کرد: بر این اساس، تولید کشاورزی پایدار و استمرار تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در این راستا، طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی در قالب ۱۲ ماده تهیه شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح سیاست‌های ناظر بر قبل از جنگ و بحران و حین بحران ارائه شده است تا بتوانیم نیازهای غذایی کشور را در این شرایط و با حداقل تلاطم ارزی و اقلیمی تأمین کنیم.

ابراهیمی گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی، در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های کشاورزی، عمران، برنامه و بودجه و اقتصاد بررسی خواهد شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.