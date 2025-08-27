ورود نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان؛ انفجار در «کفرکلا»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار لبنان گزارش داد که ۴ خودروی صهیونیستی ATV شب گذشته اقدام به تجاوز به حریم مرزهای لبنان در اطراف شهرک عیتا الشعب کردند. بر اساس این گزارش خودروهای مذکور به گشت زنی در خاک لبنان پرداختند.

همچنین شبکه خبری راشا تودی گزارش داد که نظامیان صهیونیست سحرگاه امروز به مسافت ۶۰۰ متر در داخل خاک لبنان نفوذ کرد و انفجاری را در شهرک کفرکلا در جنوب لبنان انجام دادند.

از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.