به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.
وی ادامه داد: اگر دانشجویی فکر میکند مشمول این فرآیند بازنگری میشده است اما همچنان از تحصیل محروم است؛ حتماً به سازمان دانشجویان مراجعه کند.
وزیر علوم افزود: این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند ده استاد دانشگاه به دانشگاهها برگشتند. برخی از اساتید دانشگاه متأسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذیربط برمیگردد که کارشان به تأخیر افتاده است.
وی ادامه داد: اگر اساتید دانشگاهها که مهاجرت کردهاند؛ تقاضای برگشت کنند ما حتماً استقبال و کمک برای بازگشت آنها به دانشگاهها میکنیم.
