تمام دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگشتند

وزیر علوم گفت: به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد وهمگی به دانشگاه برگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.

وی ادامه داد: اگر دانشجویی فکر می‌کند مشمول این فرآیند بازنگری می‌شده است اما همچنان از تحصیل محروم است؛ حتماً به سازمان دانشجویان مراجعه کند.

وزیر علوم افزود: این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند ده استاد دانشگاه به دانشگاه‌ها برگشتند. برخی از اساتید دانشگاه متأسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذیربط برمی‌گردد که کارشان به تأخیر افتاده است.

وی ادامه داد: اگر اساتید دانشگاه‌ها که مهاجرت کرده‌اند؛ تقاضای برگشت کنند ما حتماً استقبال و کمک برای بازگشت آنها به دانشگاه‌ها می‌کنیم.

زهرا سیفی

