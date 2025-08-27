شناسایی و معرفی مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج به مراجع قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ عبدالحمید علیزاده، مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه والدین و متقاضیان تحصیل در خارج از کشور باید نکات مهمی را مدنظر قرار دهند؛ گفت: متأسفانه گاهی اوقات انتخاب‌های نادرست و مشاوره‌های غیردقیق، منجر به ضرر و زیان‌های مالی و روانی برای خانواده‌ها می‌شود. چندین بار با والدینی روبرو شده‌ایم که به‌خاطر مشاوره نادرست مؤسسات غیرمجاز، تمام سرمایه خود را برای اعزام فرزندان خود هزینه کرده و با مشکلات جدی مواجه شدند.

علیزاده افزود: انتخاب دانشگاه‌های معتبر و مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت یکی از الزامات اساسی برای تحصیل در خارج از کشور است بنابراین والدین قبل از هر اقدامی باید اطمینان یابند که دانشگاه هدف معتبر است و اطلاعات لازم را کسب کنند.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان همچنین تاکید کرد: توصیه می‌کنیم والدین قبل از عقد قرارداد با مؤسسات اعزام، از حقوق خود مطلع شوند و با دقت مشاوره دریافت نمایند زیرا اجتناب از انتخاب‌های ناصحیح در این زمینه بسیار مهم است به همین منظور باید به صورت جدی با مؤسسات مجاز اعزام دانشجو ارتباط برقرار کنند تا از بروز خسارات جلوگیری شود.

علیزاده در ادامه به فعالیت‌های نظارتی بر مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: ما با جدیت به دنبال شناسایی و معرفی مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور به مراجع قضائی هستیم تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. این اقدام از طریق رصد فضای مجازی و بازرسی‌های نامشخص انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: خانواده‌ها باید در انتخاب مؤسسات هوشیار باشند و به تبلیغات گمراه کننده توجهی نکنند، زیرا مؤسسات غیرمجاز در حال فعالیت و تبلیغ گسترده در فضای مجازی هستند.

علیزاده تصریح کرد: موضوع اعزام دانشجو باید با دقت و آگاهی همراه باشد در این راستا والدین می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان اطلاعات به‌روزرسانی شده‌ای را در خصوص مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور کسب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که جوانان ما با آگاهی کامل و از طریق مسیرهای درست به علم و دانش متصل شوند و در بازگشت، به کشور خود خدمت کنند. ما تلاش می‌کنیم تا زمینه‌های لازم برای تحصیل در خارج از کشور با اطمینان و مطابق با قوانین فراهم شود و از بروز مشکلات پیشگیری کنیم. امید است با اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی، خانواده‌ها در انتخاب‌های خود دقت بیشتری داشته باشند و فرزندان آن‌ها با آرامش و امنیت بیشتری به تحصیل بپردازند.