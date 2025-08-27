رکوردشکنی بانک ملی در اربعین؛ ۹۵درصد زائران ارز خود را از «بله» گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طبق آمار منتشرشده، ۹۵ درصد خریداران ارز اربعین این اپلیکیشن را به‌عنوان مسیر اصلی دریافت ارز انتخاب کرده‌اند. سال گذشته ۸۰ درصد از خریداران، ارز اربعین خود را از اپلیکیشن بله دریافت کردند.

گفتنی است علاوه بر ارز اربعین، کاربران می‌توانند ارز مسافرتی سالانه خود را نیز از طریق اپلیکیشن بله تهیه کنند و پیش از سفرهای خارجی، فرآیند خرید ارز را به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

ارز مسافرتی به سه گروه تعلق نمی‌گیرد: افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند؛ ایرانیانی که مقیم کشور دیگری هستند به این معنا که دو تابعیتی هستند و افرادی که گذرنامه خدمات یا سیاسی دارند. افرادی که مشمول این سه گروه هستند، نمی‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند.

برای دریافت ارز مسافرتی ابتدا باید بلیط هواپیمای سفر خارجی تهیه شود؛ سپس با مراجعه به اپلیکیشن بله، در زبانهٔ خدمات، بخش خدمات بانکی و انتخاب ارز مسافرتی، مراحل دریافت ارز، آغاز می‌شود.

بعد از انجام مراحل خرید ارز مسافرتی، مسافران با داشتن کد ۱۵ رقمی شناسۀ فروش، می‌توانند ارز خود را در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران دریافت کنند.

ارز مسافرتی در بله یکی از انواع خدماتی است که این اپلیکیشن به کاربران خود ارائه می‌کند؛ بله در راستای ارتقای زیست‌بوم دیجیتال مردم با تعامل و خلاقیت، تلاش می‌کند که به یکی از مراجع رسانه‌ای در زمینه‌های تعامل و پیام‌رسانی، بانکی و خدماتی تبدیل شود.