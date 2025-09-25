به گزارش خبرنگار مهر، سجاد فخری رئیس دانشگاه داروسازی کرمانشاه در نشست رؤسای داروسازان انجمن غرب کشور که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان استانداری و جمعی از فعالان حوزه دارو برگزار شد، ضمن خیرمقدم به میهمانان و قدردانی از تلاش داروسازان استانهای غربی کشور، به تشریح دغدغههای جدی پیرامون توزیع اینترنتی دارو پرداخت.
فخری با اشاره به اهمیت ساختار توزیع دارو در نظام سلامت گفت: نظام سلامت کشور بر پایه توزیع غیررقابتی و اخلاقمحور دارو شکل گرفته است و ورود عنصر تجارت و رقابت به فرآیند توزیع اینترنتی دارو، سلامت بیماران را به طور مستقیم به خطر میاندازد. وی افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، توزیع اینترنتی دارو خارج از دسترس داروسازان غیرقانونی است و هرگونه اقدام در این زمینه، تخلف آشکار محسوب میشود.
وی ادامه داد: توزیع دارو فرایندی تخصصی و حساس است و اطلاعات بیماران جز دادههای امنیتی محسوب میشود. در صورت خروج توزیع دارو از حیطه داروسازان، خطر درز اطلاعات بیماران و سوءاستفادههای احتمالی افزایش مییابد. به گفته فخری، داروها باید در دما و شرایط خاص نگهداری شوند و هرگونه خلل در این زنجیره میتواند کیفیت و نیمهعمر دارو را کاهش دهد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت مشخصی برای پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
رئیس دانشگاه داروسازی کرمانشاه با اشاره به لزوم تخصصگرایی در توزیع دارو یادآور شد: داروسازان برای تولید و توزیع ایمن دارو بیش از ۲۲۰ واحد درسی و دهها رشته تخصصی از جمله فارماسیوتیکس را طی میکنند تا بتوانند امنیت بیماران را تضمین کنند. اگر توزیع اینترنتی دارو به دست افراد فاقد این تخصصها بیفتد، به معنای ایجاد یک «ناصخرسرو مجازی» خواهد بود که هیچ تضمینی برای سلامت مردم ندارد.
فخری با بیان اینکه دانشکدههای داروسازی نقش محوری در تربیت نیروهای متخصص دارند، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در مورد اهمیت نیروی انسانی در حوزه انرژی هستهای تأکید داشتهاند، در حوزه داروسازی نیز باید از ظرفیت دانشآموختگان برای حفظ امنیت دارویی کشور استفاده شود. واگذاری توزیع دارو به افراد غیرمتخصص، نادیده گرفتن سالها آموزش و تلاش متخصصان این رشته است.
وی با قدردانی از همراهی دانشگاه علوم پزشکی، انجمن داروسازان و معاونت غذا و داروی استان، از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی خواست تا با حساسیت ویژه این موضوع را در سطح ملی پیگیری کنند تا سلامت بیماران و امنیت زنجیره دارویی کشور دچار آسیب نشود.
