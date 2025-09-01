به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران با برد ۳ بر یک مقابل افغانستان صدر جدول گروه B را در جریان بازی های روز نخست تورنمنت کافا ۲۰۲۵ برای خود کرد تا حالا مقابل هندی قرار بگیرد که توانست میزبان این گروه را ۲ بر یک در ورزشگاه حصار تاجیکستان شکست دهد. این دیدار ساعت 15:30 دقیقه امروز دوشنبه برگزار خواهد شد.

نتیجه بازی امشب تأثیر مستقیم در تعیین تیم های صعود کننده به مرحله حذفی خواهد داشت اما مهم تر از این نتیجه، عملکرد جوانان تیم ملی است که شاید آخرین فرصت خودنمایی را برای ماندن در لیست طی خواهند کرد.

نگران دفاع تیم ملی

تیمِ قلعه‌نویی در بازی اول پس از دریافت گل، بازگشت ۳ بر یک داشت اما آنچه نگران کننده بود گل خوردن تیم ملی در هر بازی مقابل هر حریفی است! ترکیب کم‌تجربه قلعه نویی در بازی اول نشان داد ایده‌ جوان گرایی برایش فعلا فقط شعار نیست اما همین جوان ها جز رونمایی از مجید علیاری به عنوان مهاجم قابل اطمینان چیزی را در توشه فنی قلعه‌نویی به همراه نداشت.

هند؛ سازمان‌داده، واقع‌گرا و خطرناک روی ضربات ایستگاهی

حالا قلعه نویی باید تیمش را برای جلوگیری از غافلگیری مقابل هند آماده کند. هندی‌ها در اولین بازی تاجیکستان را در حالی ۲ بر یک شکست داد که سنگ‌بنای این سه امتیاز در انسجام خط دفاع و درخشش دروازه‌بان بود. تیمی که خیلی خوب دفاع می کند و خیلی باهوش با نهایت سرعت، ضد حمله می زند.

جوانگرایی در حوالی ایستگاه پایانی

به‌دلیل هم‌پوشانی زمانی کافا با برنامه‌های رده‌های سنی، چند چهره‌ی تازه فرصت بازی گرفته‌اند: از محمد خدابنده‌لو و علیرضا کوشکی تا مجید علیاری و مهران احمدی. گرچه خدابنده لو و کوشکی به دلیل مصدومیت به تهران برگشتند تا ابوالفضل جلالی وارد جمع جوان های قلعه‌نویی شود.

ضمن اینکه چند نام باتجربه در اردو نیستند و به همین دلیل، تیم فعلی از بیرون لقب «تیم ب» گرفته؛ اما داخل زمین همچنان مثل تیم اصلی گل می زند و گل می خورد! پیامِ کادر فنی روشن است: کافا آخرین فرصت ورود به به تیم اصلی قبل از مسیر ۲۰۲۶ است و هر بازی، آزمونی برای ماندن در رادار جام‌جهانی است.

بازی جذاب برای راضی کردن مردم

هوادار تیم ملی ایران می‌داند تیم امروز، تیمِ کامل جام‌جهانی نیست؛ اما انرژی، جسارت در پرس، تمرکز در ۱۵ دقیقه‌های پایانی هر نیمه و هوشمندی روی توپ دوم همان چیزهایی است که دِل‌ها را مجذوب می کند. ایرانِ جوان اگر ریتم بازی اول را با انسجام دفاعی بهتر جمع کند، یک قدم بلند دیگر هم برای صدر گروه هم برای اعتماد عمومی به نسل تازه بر می دارد.

تیم های ملی فوتبال ایران و هند از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در روز دوم بازی های مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف یکدیگر می روند.