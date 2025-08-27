  1. جامعه
  2. شهری
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

ساخت پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو تهران به کجا رسید؟

ساخت پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو تهران به کجا رسید؟

مجری خط ۴ مترو تهران توضیحاتی درباره آخرین روند ساخت و تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ایزانلو مجری خط ۴ مترو تهران، در خصوص آخرین وضعیت پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز گفت: یکی از ملزومات بهره وری حداکثری از خطوط شبکه مترو، فراهم بودن پایانه‌های تعمیراتی و پارکینگ قطارهای شهری در ابتدا و انتهای هر خط است. در خط ۴ نیز پایانه شهید کلاهدوز نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان و مراجعان مترو داشته و تکمیل فازهای تکمیلی آن، ثمرات فراوانی برای این خط دارد؛ ضمن آنکه افزایش ظرفیت و تنوع خدمات پایانه مذکور، به کاهش بار عظیم تعمیراتی پایانه‌های صادقیه و فتح آباد هم کمک می‌کند.

مجری خط ۴ در ادامه با اشاره به ساخت سوله‌های جدید تعمیراتی و تجهیز برخی سوله‌های ساخته شده قبلی در پایانه شهید کلاهدوز، گفت: بخش‌هایی از قبیل سالن تراش چرخ، سوله تعمیرات استاتیک و مترو واش، مستحدثاتی هستند که در حال ساخت و یا تجهیز بوده و در صورت تأمین به موقع منابع مالی، امکان افتتاح آنها در این دوره مدیریت شهری وجود دارد.

ساخت پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو تهران به کجا رسید؟

فاز نخست این پایانه که در دهه ۹۰ خورشیدی افتتاح شده است، صرفاً کارکرد پارکینگ برای قطارهای شهری را دارد اما با تکمیل فازهای بعدی پایانه، تعمیرات سطوح ۲، ۳ و ۴ قطارها قابلیت اجرا در آن را پیدا خواهد کرد.

ایزانلو در پایان صحبتهای خود، به سایر پروژه‌های در حال اجرای خط ۴ پرداخت و افزود: ورودی‌های شرقی و شمالی ایستگاه در حال بهره برداری علامه جعفری در دست تکمیل بوده و همچنین مراحل مربوط به شروع عملیات اجرایی ایستگاههای دیگر بخش توسعه غربی خط ۴ شامل ایستگاه آیت ا… کاشانی و ایستگاه میدان چهارباغ را پیگیری می‌کنیم تا اهالی غرب پایتخت، دسترسی آسان‌تری به این خط و البته کل شبکه مترو تهران پیدا کنند.

ساخت پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو تهران به کجا رسید؟

کد خبر 6572005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها