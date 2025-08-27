به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی در ابتدای این دیدار با قرائت اشعاری از علامه اقبال لاهوری، فضای نشست را با مضامین وحدت‌آفرین آغاز کرد و سپس به تشریح فعالیت‌های دبیرخانه در حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و پشتیبانی از طلاب، روحانیون، اساتید، مدارس و مساجد اهل سنت کشور پرداخت.

رشته وحدت چو قوم از دست داد / ‏ صد گره بر روی کار ما فتاد ما

پریشان در جهان چون اختریم / ‏همدم و بیگانه از یک دیگریم

امیر جماعت اسلامی پاکستان در ادامه با اشاره به تاریخچه تأسیس این حزب اسلامی توسط مولانا ابو الاعلی مودودی در سال ۱۹۴۱ میلادی، بر اهمیت نقش‌آفرینی جریان‌های اسلامی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام، خواستار تقویت ارتباطات رسانه‌ای و انتقال اطلاعات صحیح و مستند به افکار عمومی جهانی شد تا زمینه برای مقابله با تبلیغات منفی و دروغ‌پردازی علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. وی همچنین بر ضرورت مبارزه با جریان‌های افراطی و معرفی ظرفیت‌های مساجد اهل سنت ایران به جهان اسلام تأکید کرد.

حافظ نعیم‌الرحمٰن با تحسین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وحدت شیعه و سنی، اظهار داشت: ما به صورت مستمر بیانات ایشان را رصد می‌کنیم و از محتوای آن خرسندیم. این سخنان حتی مانع افراط‌گرایی برخی گروه‌های شیعی شده است.

وی پس از آشنایی با ساختار مدارس علوم دینی اهل سنت در ایران، خطبه‌های جمعه و خدمات ارائه‌شده به طلاب و روحانیون، به تفاوت‌های ساختاری با پاکستان اشاره کرد و گفت: در پاکستان، آموزش دینی به صورت متمرکز اداره نمی‌شود. ما با تأسیس موسسه اتحاد تنظیمات مدارس دینی، تلاش کرده‌ایم زمینه موضع‌گیری علما در مسائل ملی و بین‌المللی و تبادل هیئت‌های شیعه و سنی میان کشورهای اسلامی را فراهم کنیم.

امیر جماعت اسلامی پاکستان همچنین بر ضرورت ترسیم اهداف بلندمدت برای امت اسلامی تأکید کرد و افزود: اگر دشمن اصلی را هدف قرار ندهیم، نتیجه آن درگیری‌های داخلی خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و محاصره غزه، حمایت علمای اهل سنت پاکستان از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز شرایطی فراهم شده که علمای اسلامی پاکستان بیش از گذشته در مسائل امت اسلامی مشارکت می‌کنند و ما در تلاشیم تا این وحدت را در میان سایر جوامع اسلامی نیز گسترش دهیم.