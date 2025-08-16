سامانه هدا؛ ستون اصلی احراز هویت الکترونیک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در دیدار با سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با تشریح اقدامات فناورانه سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت الکترونیک کشور در حال خدمات‌رسانی به تمامی دستگاه‌ها است و این سامانه باید مرجع واحد احراز هویت باشد و سایر سامانه‌ها و پایگاه‌های موازی باید هر چه سریع‌تر حذف شوند تا ضمن پاکسازی داده‌های غلط، از حریم و امنیت اطلاعات هویتی شهروندان به بهترین شکل حفاظت شود.

وی افزود: احراز هویت در سامانه هدا در سه سطح و متناسب با نیاز دستگاه‌ها و با مجوز خود شخص انجام می‌شود و تنها اطلاعات لازم به اشتراک گذاشته خواهد شد. این امر موجب افزایش سرعت ارائه خدمات می‌گردد و از انتشار غیرضروری داده‌های شخصی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به مرکز رصد جمعیت کشور و ایجاد GIS جمعیتی در سازمان ثبت احوال کشور، بر اهمیت داده‌های دقیق جمعیتی برای برنامه‌ریزی کلان کشور تأکید کرد و گفت: پشت هر داده جمعیتی ثبت احوال یک کد ملی قرار دارد و این دقت داده‌ها، امکان تصمیم‌گیری‌های هوشمند و مؤثر را در کلان کشور فراهم می‌کند.

حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تقدیر از نوآوری‌های سازمان ثبت احوال گفت: اتصال پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور به داده‌های ثبت احوال، به ویژه بهره‌مندی از سامانه هدا، کیفیت خدمات به دانشجویان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: همکاری‌های بین‌دستگاهی در سال‌های گذشته، باعث به‌روزرسانی پایگاه‌ها و تسهیل خدمت‌رسانی شده و سرویس‌های جدید سازمان ثبت احوال، گام مهمی در تکمیل و ارتقای این روند خواهد بود.