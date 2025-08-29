  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۱

گردشگران خارجی برای ورود به ایران محدودیت ندارند

معاون گردشگری کشور از عدم محدودیت برای ورود گردشگران خارجی به ایران خبر داد و گفت: نظم دهی به ارایه خدمات بهتر در ورود گردشگران انفرادی از سال‌های قبل مطرح بوده است.

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور درباره ایجاد محدودیت‌های ایران برای ورود گردشگران خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایران به واسطه تمدن کهن خود همواره مقصد گردشگران فرهنگ دوست دنیا بوده تا با سفر به آن از ویژگی‌های منحصر به فرد این سرزمین و فرهنگ غنی و مهمان نوازی مردم این دیار بهره مند شوند.

وی گفت: سیاست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه سازی برای جذب حداکثری گردشگر خارجی و تکریم آنها در سفر به ایران است و نه تنها هیچ گونه مانع قانونی برای این موضوع وجود ندارد بلکه شرکت‌و آژانس‌های خدمات مسافرتی پیشرو در جذب گردشگر به ایران همواره مورد حمایت و تشویق دولت بوده‌اند.

بندپی گفت: نظم دهی به جهت ارائه خدمات بهتر در ورود گردشگران انفرادی به کشور موضوعی است که از سال‌های قبل به صورت مستمر مطرح است و با هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط و به جهت رفاه حال گردشگران انفرادی آنها می‌توانند از خدمات آژانس‌های مسافرتی و راهنماهای گردشگری نیز بهره مند شوند و هیچ گونه محدودیتی در ورود گردشگران به کشور وجود ندارد.

