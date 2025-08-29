گردشگران خارجی برای ورود به ایران محدودیت ندارند

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور درباره ایجاد محدودیت‌های ایران برای ورود گردشگران خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایران به واسطه تمدن کهن خود همواره مقصد گردشگران فرهنگ دوست دنیا بوده تا با سفر به آن از ویژگی‌های منحصر به فرد این سرزمین و فرهنگ غنی و مهمان نوازی مردم این دیار بهره مند شوند.

وی گفت: سیاست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه سازی برای جذب حداکثری گردشگر خارجی و تکریم آنها در سفر به ایران است و نه تنها هیچ گونه مانع قانونی برای این موضوع وجود ندارد بلکه شرکت‌و آژانس‌های خدمات مسافرتی پیشرو در جذب گردشگر به ایران همواره مورد حمایت و تشویق دولت بوده‌اند.

بندپی گفت: نظم دهی به جهت ارائه خدمات بهتر در ورود گردشگران انفرادی به کشور موضوعی است که از سال‌های قبل به صورت مستمر مطرح است و با هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط و به جهت رفاه حال گردشگران انفرادی آنها می‌توانند از خدمات آژانس‌های مسافرتی و راهنماهای گردشگری نیز بهره مند شوند و هیچ گونه محدودیتی در ورود گردشگران به کشور وجود ندارد.