اتصال ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوارخوزستان به شبکه ملی اطلاعات درهفته دولت

مهدی شه‌نظری پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته دولت بیان کرد: در راستای انجام تکالیف قانونی که اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه برای ما مشخص کرده، موظف هستیم روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده و خدمات مطلوب صوت و داده‌های مناسب را به آنها ارائه دهیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان ادامه داد: در این راستا از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون ۱۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده ایم و در هفته دولت، ۲۹ روستا پوشش ارتباطی مطلوب گرفته اند که در هفته جاری افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه مساله فیبر نوری منازل و کسب و کارها در خصوص اینترنت ثابت در حوزه شهری از دیگر تکالیف قانونی ما است، تصریح کرد: در حال حاضر در ۲۱ شهر استان عملیات حفاری برای میکرو داکت گذاری و کارهای عمرانی انجام شده، در سه شهر استان حفاری تکمیل و در چهار شهر ارائه سرویس مناسب صورت می‌گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: در سطح استان، سایت‌های ۵G با تکنولوژی مناسب و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل راه اندازی کرده ایم که در مجموع ۲۴۶ سایت با تکنولوژی ۵G در سطح استان در حال ارائه خدمات مطلوب هستند.

شه نظری پور با اشاره به اقدامات ایام اربعین حسینی، بیان کرد: پروژه‌های بزرگی در مسیرهای خرمشهر به شلمچه و سوسنگرد به چذابه تعریف شد، همچنین فیبر نوری در این مرزها اجرایی شد زیرا بهره برداری مناسب برای دستگاه‌های خدمت رسان و سایر دستگاه‌ها مد نظر بود که پروژه به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر و اعتبار ۹۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی انجام شد.

وی افزود: همچنین برای ارائه خدمات مطلوب، پنج سایت در پایانه‌ها و مسیر مواکب توسط اپراطور همراه اول با اعتبار دولتی راه اندازی کردیم که در سنوات گذشته چنین اقدامی صورت نگرفته بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با بیان اینکه برای دسترسی مردم به خدمات مطلوب، دفاتر پیشخوان دولت و بخش غیردولتی و ICT های روستایی را راه اندازی کرده ایم، عنوان کرد: در روستاها و ۲۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۳۰ پروانه نظام مدیریت امنیت برای شرکت‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات در استان صادر شده تا بتوانند در کنار دستگاه‌های اجرایی استان، خدمات مطلوب را در گرایش‌های مختلف امنیت ارائه دهند، در خصوص مرزهای امنیت سایبری و سایر موارد امنیت به عنوان مشاور در کنار دستگاه‌های اجرایی باشند.

شه نظری پور با اشاره به حمایت از کسب و کارهای فعال حوزه فناوری اطلاعات، گفت: بخشی از اعتبارات دولتی در اختیار این دستگاه است که ۲۳ طرح با اعتبار ۲۳۶ میلیارد ریال مورد تأیید قرار گرفته و در مراحل پرداخت است. این تسهیلات در راستای اشتغال مناسب و حمایت از شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در راستای تکمیل پوشش جاده‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی میدانی در حال انجام است و تاکنون ۱۵ هزار کیلومتر رصد، پیگیری و دراگ تست جاده‌ای انجام شده تا مشکلات و نقاط کور جاده‌ای شناسایی و با زمانبندی مناسبت نسبت به رفع آنها اقدام صورت گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در خصوص تشعشعات رادیویی، اظهار کرد: به صورت فصلی تشعشعات پرتوهای رادیویی سایت‌های ارتباطی اندازه گیری می‌شود؛ در فصل گذشته در ۱۰ نقطه از کلان شهر اهواز این کار انجام و نتایج به استاندار و مسئولین مربوطه ارائه شد که میزان تشعشعات سایت‌ها کمتر از میزان استاندارد جهانی شناسایی شد و مسئولین امر، همچنین سایر دستگاه‌های ذی‌ربط متولی بحث‌های تشعشعات، عدم وجود تشعشع مضر را مورد تأیید قرار دادند.

شه نظری پور با اشاره به مشکل ضعف آنتن‌دهی دکل مخابراتی منطقه دارخوین شادگان بیان کرد: این مساله در دستور کار است؛ متأسفانه سایت ارتباطی آن محل به دلایل خاصی از مدار ارائه سرویس خارج شده و با هماهنگی مسئولین محلی در دست بررسی و رفع این مشکل هستیم.

وی ادامه داد: اپراتور متولی، مشخص است و اقداماتی را در حال انجام دارند اما موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم در اسرع وقت آن منطقه را مجدداً به مدار ارائه سرویس مطلوب ارتباطی بازگردانیم.