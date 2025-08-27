اختصاص ۷ میلیارد تومان تجهیزات از سوی ارتش به بیمارستان معتمدی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان معتمدی گرمسار با بیان اینکه هفت میلیارد تومان از سوی قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی ارتش به بیمارستان معتمدی اختصاص یافت، ابراز داشت: با این مبلغ برخی تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان تهیه شده است.

وی با بیان اینکه ارتش با نیت خیرخواهانه قدمی مؤثر در راستای درمان بیماران برداشته که شایان تقدیر است، افزود: این تجهیزات خریداری و نصب شدند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این تجهیزات از دقت و سرعت بالا در انجام آزمایش‌های تخصصی برخوردار است، ابراز داشت: این می‌تواند نقش مهم در بهبود فرایند تشخیص و درمان بیماران ایفا کند.

همتی تصریح کرد: دستگاه اتو آنالایزر، دستگاه سل کانتر هماتولوژی، دستگاه فلیم فتومتر، دستگاه تست ورزش به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان به بیمارستان معتمدی گرمسار اهدا شد.

وی با بیان اینکه با احتساب هزینه خرید دستگاه اکو قلب جمعاً مبلغ هفت میلیارد تومان به این کار اختصاص یافته است، افزود: این دستگاه‌ها با کاهش خطای انسانی، دقت نتایج را افزایش می‌دهند.

وی اضافه کرد: دستگاه فلیم فتومتر در سنجش دقیق املاح و الکترولیت‌های بدن کاربرد دارد و دستگاه تست ورزش نیز در ارزیابی سلامت قلب و عروق، تشخیص به‌موقع بیماری‌ها و پایش وضعیت بیماران قلبی مؤثر است.