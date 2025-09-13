  1. استانها
تحول در خدمات سلامت گرمسار؛ بیمارستان معتمدی توسعه می‌یابد

گرمسار- فرماندار گرمسار از برنامه‌ریزی برای توسعه امکانات بیمارستان معتمدی خبر داد و گفت: تلاش برای بهبود حوزه بهداشت و درمان، سرمایه‌گذاری برای سلامت شهروندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بهورزان در گرمسار با بیان اینکه برای بهبود وضعیت حوزه بهداشت و سلامت این شهرستان تلاش می‌شود، ابراز داشت: در این راستا توسعه امکانات بیمارستان معتمدی گرمسار در دستور کار است.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام گرفته بیمارستان معتمدی از نظر تجهیزات و امکانات موجود وارد فاز جدیدی شده است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه تحولات خوبی در حوزه سلامت شهروندان رقم خورده است، ابراز داشت: این تلاش‌ها نباید نادیده گرفته شود.

همتی تلاش برای بهبود حوزه بهداشت و درمان را سرمایه گذاری برای سلامت شهروندان دانست و تصریح کرد: این موضوع در اولویت جدی پیگیری مدیران قرار دارد.

وی بهورزان را قهرمانان گمنام تأمین سلامت مردم دانست و افزود: تلاش بهورزان مدافعان سلامت در خط مقدم خدمات بهداشت و درمان برای ارتقا سطح بهداشت شایان تقدیر است.

