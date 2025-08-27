به گزارش خبرگزاری مهر، خبرآنلاین نوشت: جهان دیجیتال با فیلترهای اینستاگرام چهرهای جدید به خود گرفته است. این ابزارها، که پوست را صافتر، چشمها را درخشانتر، و ویژگیهای صورت را بینقص نشان میدهند، فراتر از زیبایی ظاهری، بر روان تأثیر میگذارند.
پژوهشها نشان میدهند استفاده مداوم از فیلترها میتواند اعتمادبهنفس را کاهش دهد و تصویر بدنی منفی ایجاد کند، بهویژه در میان جوانان. با این حال، برخی معتقدند این ابزارها خلاقیت را تقویت کرده و حس مثبت به ظاهر میدهند.
فیلترها چگونه ذهن را تحت تأثیر قرار میدهند؟
فیلترهای اینستاگرام از چند مسیر روانشناختی اثر خو را میگذارند:
مقایسه اجتماعی: نمایش تصاویر ویرایششده باعث مقایسه با استانداردهای غیرواقعی زیبایی میشود که اعتمادبهنفس را تضعیف میکند.
تحریف تصویر بدنی: استفاده مداوم از فیلترها میتواند درک فرد از ظاهر واقعی خود را مخدوش کند.
فشار اجتماعی: نیاز به تأیید در شبکههای اجتماعی با لایک و کامنت، اضطراب را افزایش میدهد.
چرا جوانان در این زمینه آسیبپذیرترند؟
نوجوانان و جوانان به دلیل مراحل رشد روانشناختی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند:
شکلگیری هویت: در این سنین، هویت و خودپنداره در حال توسعه است و تصاویر غیرواقعی میتوانند خودباوری را مختل کنند.
تأثیر همسالان: فشار برای تطابق با استانداردهای زیبایی دیجیتال در میان همسالان قویتر است.
استفاده گسترده: جوانان بهطور متوسط روزانه بیش از ۳ ساعت در شبکههای اجتماعی صرف میکنند.
چگونه از اثرات منفی فیلترها بکاهیم؟
برای مدیریت تأثیرات فیلترها، این راهکارها توصیه میشوند:
محدود کردن استفاده از فیلترهای تغییر چهره و تمرکز بر ابزارهای خلاقانه مانند فیلترهای رنگی.
دنبال کردن حسابهایی که تصاویر واقعی و بدون ویرایش را ترویج میدهند.
تمرین خود-دلسوزی و تمرکز بر ویژگیهای غیرظاهری مانند مهارتها و ارزشها.
اختصاص زمان به فعالیتهای آفلاین مانند ورزش یا گفتوگوهای حضوری برای تقویت خودباوری.
نظر شما