انتصاب یک مدیر زن دیگر در استانداری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم استاندار آذربایجان شرقی، راحله قربانی به عنوان سرپرست هسته گزینش استانداری منصوب و معرفی شد.

قربانی از نیروهای باسابقه وزارت کشور و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی است که سابقه کارشناسی امور شوراها و دهیاری‌های بخشداری خواجه، کارشناسی تشکیلات اداره کل برنامه و بودجه و تحول اداری و کارشناس تحقیق در هسته گزینش را در کارنامه خود دارد.

آئین معارفه وی با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی و رحیم قاسم زاده، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار آذربایجان شرقی انجام شد.