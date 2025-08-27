حمایت از دولت به تاسی از رهبر معظم انقلاب وظیفه همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه عاشورا با وی به مناسبت هفته دولت با بزرگداشت یاد شهدای دولت، با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری و خرد جمعی رمز موفقیت است، بر لزوم داشتن خلوص نیت و عمل در عرصه سیاسی و اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: در عالم سیاست، خلوص نیت و عمل مهم است و در کارهایمان باید این دو اصل ساری و جاری باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر مسئولیت در حوزه سیاست باید با اختصاص کامل وقت و توان برای خدمت به مردم همراه باشد، اظهار داشت: برنامه‌های هماهنگی که دوشنبه هر هفته در دفتر تهران استانداری انجام می‌دهیم، با جمعه‌های کاری در تبریز تکمیل می‌شود و به طور شبانه‌روزی در حال تلاش و تکاپو برای توسعه و پیشرفت استان هستیم.

سرمست یادآوری کرد: اکنون در شرایط خاص و سختی به سر می‌بریم، اما با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌ها، به پیش خواهیم رفت.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت مقام معظم رهبری از دولت دکتر پزشکیان، گفت: حمایت ایشان از شخص رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، حجت را بر ما تمام کرده و وظیفه همگانی است که با تاسی از ایشان، از دولت حمایت کنند.

سرمست در پایان بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر بر اساس توصیه‌های رهبری در حمایت از دولت تأکید و تصریح کرد: اکنون نسبت به گذشته، نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتری داریم تا بر اساس فرمایشات رهبری، در راستای حمایت از دولت در این شرایط خاص اقدام کنیم.

وی گفت: باید با هماهنگی و تعامل، کارها را پیش ببریم، زیرا در غیر این صورت، دچار آسیب خواهیم شد؛ امروز، زمان خلوص نیت و خدمت بی‌ریاست است.