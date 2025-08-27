  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

مجتمع‌های تولید شیر حلقه مهم امنیت غذایی آذربایجان شرقی هستند

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی مجتمع‌های تولید شیر را حلقه‌ای مهم در تکمیل زنجیره امنیت غذایی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی فاز دوم گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت آذرنگین، با اشاره به تولید ۵۵ درصد شیرینی و شکلات کشور در آذربایجان شرقی، این استان را پیشتاز صنایع غذایی کشور معرفی کرد و خواستار توسعه واحدهایی مانند دشت آذرنگین برای تکمیل زنجیره تولید شد.

وی مصرف بهینه آب، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری، اصلاح نژاد و رعایت الزامات زیست‌محیطی را از اولویت‌های اصلی توسعه واحدهای دامی دانست و گفت: توجه به اشتغال‌زایی بومی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز باید همزمان با تولید مدنظر قرار گیرد.

سرمست تأکید کرد: توسعه چنین واحدهایی علاوه بر تقویت امنیت غذایی، سهم استان در ارزش افزوده اقتصادی را افزایش می‌دهد.

