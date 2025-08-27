به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه پرورش گاو شیری و کلنگ‌زنی فاز دوم گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت آذرنگین، با اشاره به تولید ۵۵ درصد شیرینی و شکلات کشور در آذربایجان شرقی، این استان را پیشتاز صنایع غذایی کشور معرفی کرد و خواستار توسعه واحدهایی مانند دشت آذرنگین برای تکمیل زنجیره تولید شد.

وی مصرف بهینه آب، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری، اصلاح نژاد و رعایت الزامات زیست‌محیطی را از اولویت‌های اصلی توسعه واحدهای دامی دانست و گفت: توجه به اشتغال‌زایی بومی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز باید همزمان با تولید مدنظر قرار گیرد.

سرمست تأکید کرد: توسعه چنین واحدهایی علاوه بر تقویت امنیت غذایی، سهم استان در ارزش افزوده اقتصادی را افزایش می‌دهد.