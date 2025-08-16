تولید ۲۰ درصد زالوی کشور در اردبیل

محمد الهبخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم تولید ماهیان زینتی و آکواریومی در استان اردبیل ۳ میلیون قطعه در سال است، در حالیکه با راهاندازی شهرک شیلات در اراضی دشت اردبیل، این آمار به ۱۵ تا ۱۶ میلیون قطعه افزایش خواهد یافت.
وی افزود: امروز اردبیل قطب تولید زالو در کشور است؛ بطوریکه ۲۰ درصد زالوی کشور در اردبیل تولید میشود.
الهبخش با بیان اینکه در بحث تولید زالوی طبی ۶۰۰ هزار نخ تولید داریم، ادامه داد: با راهاندازی شهرک شیلات، تولید زالو به بالای ۱۵ میلیون نخ خواهد رسید و با این میزان تولید باید به فکر صادرات باشیم.
مدیرکل شیلات استان اردبیل به استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در این زمینه تاکید کرد و گفت: این شرکتها میتوانند در بحث زالو در استخراج آنزیمها برای لوازم آرایشی و بهداشتی و خواص دارویی ورود کنند.
اردبیل- مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: ۲۰ درصد زالوی کشور در اردبیل تولید میشود و با راه اندازی شهرک شیلات، می توان به صادرات فکر کرد.
محمد الهبخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم تولید ماهیان زینتی و آکواریومی در استان اردبیل ۳ میلیون قطعه در سال است، در حالیکه با راهاندازی شهرک شیلات در اراضی دشت اردبیل، این آمار به ۱۵ تا ۱۶ میلیون قطعه افزایش خواهد یافت.
نظر شما