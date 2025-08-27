به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، با اعلام این خبر گفت: در مردادماه امسال با هدف ارتقا کیفی سامانههای اطلاعرسانی و هدایت مسیر در شبکه بزرگراهی تهران، عملیات نصب ۷۸ عدد تابلو هدایت مسیر در هجده محور پرتردد شهری شامل بزرگراههای شهید متوسلیان، شهید همت، شهید بابایی، جلال آلاحمد، شهید لشگری، شهید همدانی، آیتالله علامه جعفری، امام رضا (ع)، شهید چراغی، شهید آیتالله حکیم، کردستان، امام علی (ع)، شهید آبشناسان، آزادگان، شهید مدرس، شهید سلیمانی، شهید باکری و آیتالله هاشمی رفسنجانی به مرحله اجرا درآمد.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ادامه داد: در این طرح، مجموعاً بیش از ۶۶۰ مترمربع تابلو راهنما و هدایت مسیر نصب گردید که شامل ۲۹۴ مترمربع ورق راهنمای مسیر و ۳۶۸ مترمربع ریل سازهای میباشد. همچنین تابلوها با رعایت استانداردهای طراحی گرافیکی، بازتاب نور و جانمایی مهندسیشده، در نقاطی از بزرگراهها نصب شدند که نیاز به ارتقای دید مسیر، تصمیمگیری سریع راننده و بهبود جهتیابی احساس میشد.
وی افزود: محورهای مذکور از جمله مسیرهای شریانی با تردد بالا، چندمسیره و اتصالدهنده شرق و غرب و همینطور شمال و جنوب پایتخت محسوب میشوند و اجرای این طرح، بخشی از راهبرد سازمان در مسیر افزایش دقت رانندگی، کاهش تغییر مسیر ناگهانی و تقویت نظم ترافیکی در خروجیها و رمپها بشمار میآید.
اسفراینی نژاد یادآور شد، از جمله مهمترین اهداف انجام عملیات نصب تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراههای پایتخت میتوان به تسهیل جهتیابی رانندگان در مسیرهای منشعب و پرتقاطع، افزایش ایمنی تردد از طریق ارتقای خوانایی اطلاعات مسیر، استانداردسازی تابلوهای هدایت مسیر در محورهای پرکاربرد، کاهش سردرگمی رانندگان در نقاط تصمیمگیری و تقاطعهای حیاتی و همچنین پشتیبانی از سیاست توسعه هوشمند زیرساختهای ترافیکی شهر تهران اشاره کرد.
