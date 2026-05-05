انفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در سمنان؛ یک زن دچار سوختگی شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه انفجار و آتش سوزی یک واحد مسکونی بامداد سه شنبه واقع در خیابان شیخ علا الدوله سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی ایستگاه شماره چهار به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شدن انفجار منجر به بروز حریق در بخش‌هایی از منزل شده بود، ادامه داد: امدادگران به سرعت محل را ایمن سازی و حریق را مهار کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از سوختگی یک خانم در پی این حادثه خبر داد و اظهار داشت: این فرد پس از نجات به عوامل اورژانس تحویل داده شده است.

صباغی با تاکید به اینکه آتش سوزی تحت کنترل درآمد، اضافه کرد: با تلاش امدادگران از گسترش آتش به واحدهای مجاور پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: علت دقیق این حادثه از سوی کارشناسان امر آتش نشانی سمنان در حال بررسی است.