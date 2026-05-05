  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

انفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در سمنان؛ یک زن دچار سوختگی شد

انفجار و آتش سوزی واحد مسکونی در سمنان؛ یک زن دچار سوختگی شد

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از انفجار و آتش سوزی در یک واحد مسکونی واقع در خیابان شیخ علا الدوله سمنان خبر داد و گفت: در پی این حادثه یک خانم دچار سوختگی و مصدوم شد.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه انفجار و آتش سوزی یک واحد مسکونی بامداد سه شنبه واقع در خیابان شیخ علا الدوله سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی ایستگاه شماره چهار به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شدن انفجار منجر به بروز حریق در بخش‌هایی از منزل شده بود، ادامه داد: امدادگران به سرعت محل را ایمن سازی و حریق را مهار کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از سوختگی یک خانم در پی این حادثه خبر داد و اظهار داشت: این فرد پس از نجات به عوامل اورژانس تحویل داده شده است.

صباغی با تاکید به اینکه آتش سوزی تحت کنترل درآمد، اضافه کرد: با تلاش امدادگران از گسترش آتش به واحدهای مجاور پیشگیری شده است.

وی ادامه داد: علت دقیق این حادثه از سوی کارشناسان امر آتش نشانی سمنان در حال بررسی است.

کد مطلب 6820427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها