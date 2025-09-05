علی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ اتحاد مقدس ملی، اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف باید فصلالخطاب همه مسئولان باشد. در نهایت باید این نگاه در عمل نشان داده شود و در اظهار نظرهایمان دقت کنیم.
وی افزود: اگر اظهار نظر، عملکرد و خط فکری ما به سمتی باشد که این اتحاد مقدسی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، تحقق پیدا کند، آنگاه میتوانیم بگوییم که وظیفهمان را به درستی انجام دادهایم.
کشوری تصریح کرد: اگر انتقادی داریم، باید انتقاد سازنده باشد و راهکار ارائه کنیم. نباید صرفاً نقد کنیم بدون آنکه راهحلی ارائه دهیم. همه مسئولان، فرقی نمیکند چه کسانی، باید این نگاه را داشته باشند که مردم به دنبال آرامش، اقتصاد پویا و شرایط مطلوب کشور هستند و این امر تنها با اتحاد ممکن میشود.
وی ادامه داد: اظهار نظر گروههای سیاسی باید به تقویت این اتحاد منجر شود. گاهی ممکن است فردی حرفی بزند که آن را حق خود بداند، اما اگر این اظهار نظر به اتحاد ملی آسیب میزند، باید از آن خودداری کند.
کشوری با تأکید بر اهمیت رعایت وحدت و انسجام ملی در فضای مجازی در کنار فضای حقیقی جامعه، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و وقتی حرفی در آن مطرح میشود، ممکن است به تعداد زیادی آسیب بزند بدون اینکه فرد منتشرکننده متوجه شود. بنابراین باید در اظهار نظرهایمان احتیاط کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار انتقاد و ارائه راهکارهای سازنده، باید همیشه نگاهمان حفظ اتحاد و وحدت ملی باشد و از بروز هر گونه آسیبی به این همبستگی خودداری کنیم.
