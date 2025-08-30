وزش باد پدیده غالب اصفهان تا اواسط هفته؛ دما تغییر محسوسی ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا اواسط هفته، جو استان پایدار بوده و آسمان بهصورت صاف خواهد بود.
وی اضافه کرد: در برخی مناطق بهویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد گاهی شدید و احتمال وقوع گردوخاک محلی در نیمه شمالی و شرقی استان پیشبینی میشود.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان نیز بین ۳۵ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.
نظر شما