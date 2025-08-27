تکمیل ۳۰ پروژه‌ عمرانی در منطقه یک تهران تا نیمه شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد افشاری معاون فنی و عمرانی منطقه یک تهران اعلام کرد: از مجموع ۳۰ پروژه عمرانی توسعه محلهای سال ۱۴۰۴، تاکنون ۱۷ پروژه بهطور کامل اجرا و به بهرهبرداری رسیده است و ۱۳ پروژه باقیمانده نیز تا نیمه شهریور به پایان خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این طرحها بر اساس دادههای استخراجشده از سامانه «من شهردارم» و اولویتگذاری ساکنان ۲۷ محله منطقه تعریف شدهاند، افزود: پروژهها شامل موضوعاتی همچون پیادهروسازی، نهر و جدولگذاری، آسفالت مکانیزه، پلهسازی، احداث سرویس بهداشتی و سایر نیازهای محلی است.
افشاری تصریح کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در افزایش سرانههای رفاهی، ارتقای کیفیت زندگی شهری و رضایتمندی شهروندان محلات منطقه یک خواهد داشت.
نظر شما