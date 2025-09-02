به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری امروز سه شنبه در مورد شرایط این‌روزهای آبی‌پوشان صحبت و تاکید کرد با وجود دو امتیازی که در بازی با ذوب آهن از دست رفت آینده این تیم امیدوار کننده است.

او در مورد بازی با ذوب آهن گفت: اگر چه پیش بینی و برنامه ریزی ما در این بازی کسب سه امتیاز بود اما جبران نتیجه ۳-۱ یک اتفاق خوب برای ما بود و از این بازی درس‌های زیادی گرفتیم که در آینده به ما برای ارایه بازی‌های بهتر و هم چنین نتایج بهتر کمک خواهد کرد. همان طور که از بازی با تراکتور در اصفهان درس گرفتیم و در تبریز جبران کردیم، قطعا از بازی با ذوب آهن هم درس خواهیم گرفت و در هفته‌های آتی سعی در ارائه بازی‌های بهتر و نتایج بهتر خواهیم داشت.

مربی تیم استقلال در خصوص اردوی تیم در کیش و هم چنین غیبت بسیاری از بازیکنان این تیم به دلیل حضور در اردوی تیم‌های ملی، گفت: اینکه تعداد زیادی از بازیکنان تیم ما به اردوی تیم‌های ملی رفته‌اند نشان از عملکرد خوب آن‌ها در بازی‌های سپری شده و هم چنین انتخاب‌های درست سرمربی در گزینش بازیکن دارد. این برای ما اتفاق خوبی است و همواره تیم‌های بزرگ چون استقلال باید بیشتر بازیکنانش بازیکنان تیم ملی باشند.

وی ادامه داد: هر چند که ما دوست داشتیم اردو را با نفرات اصلی برگزار می‌کردیم تا به هماهنگی بیشتر می‌رسیدیم و بیشتر روی نقاط ضعف خود کار می‌کردیم. البته این اتفاق باعث یک اتفاق خوب برای بازیکنان تیم امید استقلال شد. بنا به تصمیم ساپینتو بازیکنانی زیادی از تیم امید در اردوی تیم ما حضور دارند و این موجب می‌شود آن‌ها این روزها با کیفیت بالاتری تمرین کنند و از سویی سرمربی در مورد بازیکنان تیم امید هم به شناخت بهتری برسد و در صورت لزوم از آن‌ها در تمرینات آتی هم بهره ببرد.

خسرو حیدری در مورد اظهارات علی فتح‌الله‌زاده درخصوص ساپینتو گفت: علی فتح‌الله‌زاده قبلا مدیر عامل باشگاه استقلال بوده است. حتی در زمانی که من بازی می‌کردم ایشان مدیریت باشگاهرا برعهده داشت. اگر اکنون او خود را هوادار تیم استقلال می‌داند نباید با مصاحبه خود تیم را وارد حاشیه کند و حتی اگر تصور می‌کند حق با اوست باید سکوت اختیار کند چون پای استقلال و مطالبات هواداران در میان است.

مربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: حتی آن‌هایی که به استقلال نقد دارند و استقلالی هستند باید طوری تیم را نقد کنند که به تیم کمک کنند. من هم ممکن است فردای آینده در استقلال نباشم و تصمیمم این خواهد بود که اگر قرار است در مورد استقلال حرفی بزنم، حرفی بزنم که به تیم برای ارائه بازی‌های بهتر و نتایج بهتر کمک کند نه اینکه برای تیم ایجاد چالش و دردسر کند. متاسفانه برای خیلی از ما استقلالی‌ها، استقلال تنها با خودمان زیباست. استقلال نه برای من است و نه برای علی فتح‌الله‌زاده. استقلال برای تماشاگران است و ما به این بهانه حتی باید از حق خود عبور کنیم. من حتی در مصاحبه‌هایی دیدم که نیت ایجاد فشار روی تیم به بهانه یارگیری بوده است.

وی افزود: نظر من این است تیمی که می‌خواهد در لیگ الیت درخشان ظاهر شود، حتی باید بهتر از این یارگیری کند. البته که این فصل باشگاه استقلال و مدیرانش همه تلاش خود را بکار گرفتند تا خواسته‌های سرمربی را پیاده کنند و من هم قدردان زحماتشان هستم اما سوال من این است آیا سرمایه گذاری ما روی فوتبال به اندازه تیم‌های اماراتی – قطری – عربستانی و ... است؟ آیا در این کشورها هم پیشکسوتان نسبت به جذب ستاره‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند؟

مربی تیم فوتبال استقلال افزود: آنها از این اتفاق خوشحال می‌شوند چون تیم هر قدر بازیکن با کیفیت تر بگیرد بهتر بازی خواهد کرد و از این موضوع تماشاگران لذت خواهند برد. از سویی موفقیت استقلال در لیگ الیت موفقیت ملی است نه باشگاهی و به همه فوتبال ایران اختصاص خواهد داشت. حرف آخر من این است که به خاطر استقلال حتی باید از حق خود هم کوتاه بیاییم و این دعواها نه تنها گره‌ای بازی نخواهد کرد، بلکه تیم را دچار بحران و حاشیه خواهد کرد و یک استقلالی باید برای تیم آرامش خلق کند نه اینکه برای تیم بحران درست کند.

حیدری در آخرین سوال پیرامون حضور تیم ملی در تورنمنت کافا گفت: قطعا دیدار با تیم‌هایی چون افغانستان، هند و تیم‌هایی از این دست هیچ آورده فنی برای فوتبال ما نخواهد داشت و این بازی‌ها بیشتر به سود حریفان است. ما هر وقت با تیم قوی‌تر از خود بازی کنیم باید آن بازی را مفید قلمداد کنیم چون درس‌های زیادی برای ما خواهد داشت. اما سوال مهم و اساسی این است آیا برنامه بهتری در فیفا دی پیش رو برای تیم ملی برنامه ریزی شده بود؟ اگر پاسخ منفی است باید بگویم حضور تیم ملی در کافا از روی جبر بوده است و بهتر است در مورد آن صحبتی نداشته باشیم.