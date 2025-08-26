  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

یاسر آسانی: جو هواداران استقلال فوق العاده بود؛ باید همیشه برنده شویم

یاسر آسانی: جو هواداران استقلال فوق العاده بود؛ باید همیشه برنده شویم

هافبک تازه وارد استقلال تهران پس از نخستین بازی با پیراهن این تیم گفت: خوشحالم اینجا هستم و اتمسفر فوق العاده ای را دیدم.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی پس از تساوی ۳ - ۳ استقلال و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: البته که بازی خیلی سختی بخصوص در نیمه اول داشتیم. اما بازیکنان تیم خیلی تلاش کردند و توانستیم در دقایق پایانی بالاخره خوش شانس باشیم و گل بزنیم.

هافبک خارجی تازه وارد استقلال ادامه داد: به هر حال فوتبال است و ما باید قوی‌تر از همیشه باشیم و بتوانیم بهترین عملکرد داشته باشیم.

او درباره عملکرد داور مسابقه تاکید کرد: من نمی‌خواهم درباره داوری صحبت کنم چون او کار خودش را می‌کند و ما هم در زمین باید کاری که محول شده است را به خوبی انجام دهیم. به نظرم او خوب بود. ما باید برنده می‌شدیم اما امیدوارم بتوانیم در بازی‌های بعدی به پیروزی برسیم.

آسانی در خصوص اتمسفر ورزشگاه شهر قدس گفت. خیلی جذاب و هیجان انگیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که برنده شویم و بتوانیم با نهایت قدرت به پیروزی برسیم.

کد خبر 6571679
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها