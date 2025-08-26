یاسر آسانی: جو هواداران استقلال فوق العاده بود؛ باید همیشه برنده شویم

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی پس از تساوی ۳ - ۳ استقلال و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: البته که بازی خیلی سختی بخصوص در نیمه اول داشتیم. اما بازیکنان تیم خیلی تلاش کردند و توانستیم در دقایق پایانی بالاخره خوش شانس باشیم و گل بزنیم.

هافبک خارجی تازه وارد استقلال ادامه داد: به هر حال فوتبال است و ما باید قوی‌تر از همیشه باشیم و بتوانیم بهترین عملکرد داشته باشیم.

او درباره عملکرد داور مسابقه تاکید کرد: من نمی‌خواهم درباره داوری صحبت کنم چون او کار خودش را می‌کند و ما هم در زمین باید کاری که محول شده است را به خوبی انجام دهیم. به نظرم او خوب بود. ما باید برنده می‌شدیم اما امیدوارم بتوانیم در بازی‌های بعدی به پیروزی برسیم.

آسانی در خصوص اتمسفر ورزشگاه شهر قدس گفت. خیلی جذاب و هیجان انگیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که برنده شویم و بتوانیم با نهایت قدرت به پیروزی برسیم.