تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که نظامیان اسرائیلی به منطقه رسم الرواضی در نزدیکی شهرک الصمدانیه در حومه قنیطره وارد شدند.

همچنین یک ستون از نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن در جنوب دمشق وارد شدند.

ساعاتی قبل نیز منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی که در حال انجام فعالیت روتینی در جنوب سوریه بود، بر اثر نقص فنی دچار آتش‌سوزی شد.

به گفته این منبع، ارتش رژیم صهیونیستی برای بررسی جزئیات و علت دقیق حادثه، تحقیقی رسمی درباره این آتش‌سوزی آغاز کرده است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز منطقه ای در حومه دمشق را بمباران کرد.