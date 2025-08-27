به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی از طولانی شدن رایزنی‌های تجاری میان این کشور و هند خبر داد.

وزیر خزانه داری آمریکا بی اشاره به تنش‌های جاری میان واشنگتن و دهلی نو در ارتباط با جنگ تعرفه‌ای کشورش، در این خصوص ادعا کرد: مذاکرات تعرفه‌ای با هند با وجود روابط خوب میان ترامپ و مودی به درازا کشیده شده است! معتقدیم در نهایت قادر خواهیم بود با دهلی نو در مورد مسائل تجاری به توافق برسیم.

اسکات بسنت در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: خواستار مشارکت فعالانه‌تر در حل مناقشه اوکراین از سوی اروپا هستیم. واشنگتن نباید این موضوع را به تنهایی به دوش بکشد. همچنین، مسدود کردن دارایی‌های روسیه باید به عنوان بخشی از مذاکرات با مسکو تلقی شود، نه اینکه این دارایی‌ها فوراً مصادره شوند.

ادعای روابط خوب میان مودی وترامپ در حالی از سوی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مطرح شده است که دهلی نو به دلیل وضع ۲۵ درصد تعرفه بیشتر (مجموعاً ۵۰ درصد) از سوی آمریکا، دچار اختلافات زیادی با واشنگتن شده است به نحوی که یک رسانه آلمانی دیروز اعلام کرده بود که سردی روابط هند و آمریکا به دلیل اقدامات تعرفه‌ای واشنگتن تا جایی افزایش یافته که نخست‌وزیر هند ۴ تماس اخیر رییس‌جمهور آمریکا را بی‌پاسخ گذاشته است.