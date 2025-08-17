به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه خبری «ان‌دی‌تی‌وی» هند از لغو سفر برنامه‌ریزی‌شده هیئت مذاکره‌کننده واشنگتن به دهلی‌نو به منظور مذاکرات تجاری با هند خبر داد.

به نوشته این شبکه به نقل از منابع آگاه، این سفر برای ۲۵ تا ۲۹ آگوست برنامه‌ریزی شده بود. با این حساب، مذاکرات بر سر توافق تجاری دوجانبه پیشنهادی بین دو کشور به تعویق خواهد افتاد.

دور جاری مذاکرات بر سر توافق تجاری پیشنهادی حالا در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد و امیدها برای اندکی آسایش خاطر تا پیش از ضرب‌الاجل ۲۷ آگوست، همزمان با آغاز اعمال تعرفه‌های اضافی بر کالاهای هندی، رنگ باخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل آگوست تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی وضع و دلیل آن را تداوم خرید نفت از روسیه عنوان کرد؛ اقدامی که تنش بین واشنگتن و دهلی نو را تشدید کرد. این تعرفه اضافی، نرخ تعرفه بر صادرات هندی را در مجموع به ۵۰ درصد می‌رساند.