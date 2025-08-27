ناترازی انرژی روند خدمت رسانی به مردم را دچار اختلال نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسینی در دیدار با استاندار کردستان گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، دستگاه قضائی استان در عین حفظ استقلال و در جهت نیل به سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح بالایی از تعامل و هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: همگرایی و تعامل دستگاه قضائی و اجرایی سبب تحقق عدالت و در نهایت رضایتمندی مردم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور و دقت و اهتمام تمام ارکان نظام در هر سه قوه بر لزوم توجه ویژه به خدمت رسانی به مردم تاکید کرد و افزود: تعطیلی ادارات و سازمان‌ها به دلیل گرمای هوا و ناترازی انرژی نباید در روند خدمت رسانی به مردم اختلال ایجاد کند.

رئیس دادگستری کردستان همچنین بر لزوم تحقق اعتبارات مصوب استانی در جهت رفع مشکلات مربوط به ادارات تابعه قوه قضائیه در استان تاکید کرد.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عملکرد قابل تقدیری دارد

استاندار کردستان هم در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول و با گرامیداشت شهدای دولت در رأس شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، بیان کرد: تعامل و حمایت دستگاه قضائی با دستگاه اجرایی استان در حد بسیار مطلوبی قرار دارد و خوشبختانه در ملاقات‌های مردمی مردم از دستگاه قضائی ابراز رضایت زیادی دارند.

آرش لهونی افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه با رژیم منحوس صهیونیستی و با توجه به شرایط ویژه استان کردستان، خوشبختانه آرامش خوبی بر استان حاکم بود که این آرامش در درجه اول نشأت گرفته از همراهی مردم و همچنین مدیریت مطلوب اعضای شورای تأمین و شورای قضائی بود.

وی ضمن تقدیر از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در راستای تحقق اهداف و وظایف مربوطه، افزود: زمانی مأموریت‌های نظام مختلف محقق خواهد شد که کارگزاران نظام در بخشهای مختلف بتوانند عملکرد مطلوب و مؤثری را داشته باشند.

گفتنی است، در این دیدار همچنین تعدادی از مدیران ادارات تابعه قوه قضائیه، بازرسی کل استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک به بیان مشکلات و مسائل مربوط به ادارات تحت امر خود پرداختند.