به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، محمدجعفر قائم‌پناه به همراه استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسؤولان محلی از کرویدور شمال جنوب (کیلومتر ۵۵ جاده) دشت چاباسو چابهار بازدید کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از این پروژه و با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن چابهار، اظهار کرد: با عزم ملی و تلاش مؤثر مدیریت ارشد استان، تلاش خواهیم کرد زمینه تشکیل یک کریدور بین المللی را فراهم کنیم.

وی گفت: این مسیر می‌تواند کالاهای اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

قائم پناه تصریح کرد: گزارش‌های ماهانه از روند پروژه‌ها دریافت می‌شود اما بازدیدهای میدانی برای ارزیابی دقیق پیشرفت کار ضروری است.