  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

چابهار به‌زودی به کریدور بین‌المللی ریلی متصل می‌شود

چابهار به‌زودی به کریدور بین‌المللی ریلی متصل می‌شود

چابهار - معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بازدید از راه آهن چابهار-زاهدان گفت: تلاش خواهیم کرد زمینه تشکیل یک کریدور بین المللی را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، محمدجعفر قائم‌پناه به همراه استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسؤولان محلی از کرویدور شمال جنوب (کیلومتر ۵۵ جاده) دشت چاباسو چابهار بازدید کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بازدید از این پروژه و با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن چابهار، اظهار کرد: با عزم ملی و تلاش مؤثر مدیریت ارشد استان، تلاش خواهیم کرد زمینه تشکیل یک کریدور بین المللی را فراهم کنیم.

وی گفت: این مسیر می‌تواند کالاهای اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

قائم پناه تصریح کرد: گزارش‌های ماهانه از روند پروژه‌ها دریافت می‌شود اما بازدیدهای میدانی برای ارزیابی دقیق پیشرفت کار ضروری است.

کد خبر 6572570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها