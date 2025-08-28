  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

بهره‌برداری از ۲ پروژه شهری در زابل

بهره‌برداری از ۲ پروژه شهری در زابل

زابل - شهردار زابل از بهره‌برداری دو پروژه مهم به مناسبت هفته دولت در این شهر خبر داد.

دریافت 33 MB
کد خبر 6572811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها