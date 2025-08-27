لغو عضویت و ابطال پروانه در انتظار مهندسان متخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محرمی شام‌اسبی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) در نشست خبری اظهار کرد: این سازمان از آغاز جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در کنار مردم بود و در همه محله‌های آسیب دیده در استان تهران همکاران ما حاضر بودند.

لغو یک‌طرفه ارجاع نظارت توسط شهرداری غیرقانونی بود

وی با اشاره به بخشنامه اخیر شهرداری مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، افزود: پس از پایان جنگ، کارگروه «پساجنگ» را تشکیل داده و آغاز کردیم، در ادامه به محض اعلام اینکه موضوع ساخت و ساز و بازسازی پساجنگ از سوی شهرداری انجام می‌شود، شهرداران تهران در صورت جلسه‌ای غیرقانونی با عنوان «صورت جلسه شهرداران» علاوه بر فروختن شهر و طرح تفصیلی، موضوع «ارجاع نظارت» که بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود را یک طرفه لغو کردند.

شهرداری آهنگ تخلفات خود را تندتر کرده است

محرمی شام‌اسبی خاطرنشان کرد: متأسفانه شهرداری با توجه به کاهش بودجه مدیریتی خود اقدام به فروش شهر و جلوگیری از استاندارد ساختن ساختمان‌ها کرده و حتی شهرداری آهنگ تخلف خود را تندتر کرد. در این زمینه نامه نگاری‌های متعددی با شورای شهر تهران داشتیم که نامه‌های رئیس شورا به شهردار نیز بایکوت شد.

برخورد جدی و بررسی تخلفات مهندسان یار شهرداری

وی ادامه داد: در این زمینه علاوه بر تخلفی که از سوی شهرداری شاهد هستیم، برخی مهندسان متخلف این سازمان نیز به عنوان یاران شهرداری عمل کرده و به تضییع حقوق سازمان و عامه مردم پرداختند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران بیان کرد: پس از نامه‌نگاری‌های متعددی که داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته صیانت ارجاع نظارت» در سازمان بر اساس مصوبه هیئت مدیره تشکیل شود.

وی گفت: به موجب ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هر فردی که متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی باشد، ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان، باید مراحل لازم را نیز طی کند. بنابراین عضویت در سازمان از الزامات اصلی صدور پروانه اشتغال است.

محرمی شام‌اسبی افزود: مطابق ماده ۴۴، افراد باید تعهد دهند وظایفی را که از سوی نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی در چارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تصویب و ابلاغ می‌شود، به‌طور کامل انجام دهند. یکی از این تعهدات، پرهیز از هرگونه تخلف در حوزه پذیرش کار نظارت خارج از چارچوب سازمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران ادامه داد: چنانچه اعضا در این زمینه مرتکب تخلف شوند، موضوع به شورای انتظامی که یک نهاد شبه‌قضایی است، معرفی می‌شود. شورای انتظامی فرآیند مشخصی دارد و پس از طی مراحل رسیدگی، ممکن است در صورت احراز تخلف، حکم محرومیت از اشتغال صادر شود.

وی تأکید کرد: تصمیم ما در کمیته صیانت این است که اگر کسی به ابلاغیه‌های سازمان توجه نکند و مسیر دور زدن سازمان را در پیش گیرد، هیئت مدیره مستقیماً اقدام به لغو عضویت وی خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: زمانی که عضویت فرد لغو شود، پروانه اشتغال به کار او نیز فاقد اعتبار خواهد بود و موظف است پروژه‌های در دست اقدام خود را عودت دهد. این اقدام پیش از ارجاع پرونده به شورای انتظامی انجام می‌شود و همزمان علاوه بر لغو عضویت، متخلفان به شورای انتظامی نیز معرفی خواهند شد.

لغو عضویت و ابطال پروانه ۷۰۰ مهندس متخلف

محرمی شام‌اسبی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰۹ پروانه ساختمانی توسط ۶۰۰ تا ۷۰۰ مهندس متخلف به این شکل صادر شده، این مهندسان باید بدانند که بحث لغو عضویت آن‌ها در دستور کار کمیته صیانت قرار دارد و تا امروز ارجاع کار نظارت یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۹۰ مترمربع توسط شهرداری در قالب ۵۰۹ پروژه صورت گرفته است.

مهندسان متخلف باید مبالغ دریافتی را بازگردانند

وی گفت: طبق قانون نظام مهندسی، هرکدام از مهندسان که بر اساس بخشنامه غیرقانونی اخیر شهرداری مبنی بر انتخاب ناظر توسط مالک، با شهرداری همکاری کنند ضمن پس گرفتن کارهایی که انجام داده‌اند پروانه آنها را ابطال می‌کنیم، همچنین باید تمامی مبالغی که از این محل دریافت کرده‌اند پس بدهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پایان تصریح کرد: شهرداری‌ها نیز مکلف خواهند شد تا از ادامه فعالیت این افراد جلوگیری کنند. چرا که زمانی که پروانه اشتغال فردی فاقد اعتبار باشد، به معنای فقدان صلاحیت حرفه‌ای اوست و اگر شخصی بدون صلاحیت قانونی اقدام به نظارت ساختمانی کند، این موضوع مصداق تخلف حقوقی و کیفری خواهد بود.