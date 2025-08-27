محورهای گفتگوی «گروسی» با وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا و گفتگو پیرامون تحولات ایران و اوکراین خبر داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص نوشت: گفتگوی به موقع و مهمی با روبیو وزیر خارجه آمریکا، در مورد کار آژانس در ایران و اوکراین داشتم.

«رافائل گروسی»، در ادامه با تملق از واشنگتن اضافه کرد: همکاری زیاد آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با پیشرفت در نوآوری هسته‌ای نیز مورد رایزنی قرار گرفت. از حمایت مداوم آمریکا از ماموریتمان برای صلح سپاسگزارم!

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش هم از دیدار با وزیر انرژی آمریکا وگفتگو پیرامون تحولات ایران و اوکراین خبر داده بود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص نوشت: با وزیر انرژی ایالات متحده در مورد این موضوع و اوضاع ایران و اوکراین تبادل نظر کردیم.