افتتاح و آغاز عملیات اجرایی سه پروژه عمرانی در شهر امام حسن

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر چهارشنبه در تشریح پروژه‌ها به پروژه بهسازی کامل میدان شهدا همراه با پایش تصویری با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال اشاره کرد و تصریح کرد: این پروژه تنها به نوسازی فضای فیزیکی میدان شهدا محدود نمی‌شود، بلکه با نصب دوربین‌های مداربسته مدرن، امنیت اجتماعی و نظارت ترافیکی در این نقطه حیاتی شهر را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد که در نهایت به آرامش و آسایش بیشتر شهروندان منجر می‌شود.

اسماعیل کاظمی با بیان اهمیت تجهیز نهادهای خدماتی، از اضافه شدن یک دستگاه خودرو آتشنشانی و یک دستگاه خودروی حمل میت به ناوگان موتوری شهرداری امام حسن با اعتبار ۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و اظهار کرد: تأمین ایمنی و حفظ کرامت شهروندان حتی پس از وفات، از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه زیرسازی، جدول‌گذاری و اجرای گذرهای اراضی تفکیک شده شهرک شهید رئیسی با اعتبار ۱۵۵ میلیارد ریال خاطرنشان کرد: این پروژه، سنگ بنای اساسی برای تحقق عدالت عمرانی و توسعه آتی این شهرک است.

فرماندار دیلم در پایان جمع اعتبارات این پروژه‌ها را ۲۳۳ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال اعلام کرد و بر نظارت مستمر و باکیفیت برای اجرای به موقع آنان تاکید کرد تا مردم هرچه سریع‌تر ثمرات این طرح‌ها را لمس کنند.