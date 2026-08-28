برگزاری میز خدمت در راستای پیگیری مستقیم مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر جمعه به مناسبت هفته دولت و هفته بسیج کارمندان با اشاره به برگزاری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان برگزار شده است و مدیران دستگاه‌ها باید درخواست‌های مردم را با جدیت دنبال کنند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه افزود: دولت چهاردهم، ایجاد آسایش و آرامش مردم و رفع موانع موجود در مسیر زندگی آنان را از اولویت‌های خود می‌داند و حضور مسئولان در میان مردم می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در هیچ شرایطی تعطیل نمی‌شود، گفت: حتی در دوران جنگ و شرایط دشوار نیز مسئولان باید در کنار مردم حضور داشته باشند و به وظایف خود عمل کنند. دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز با همدلی، هماهنگی و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم تلاش خواهند کرد.

برای خدمت‌رسانی به مردم حوزه انتخابیه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم

ابراهیم نجفی با اشاره به اهمیت برگزاری میز خدمت گفت: حضور مسئولان در میان مردم، فرصت ارزشمندی برای شنیدن بی‌واسطه مشکلات و مطالبات شهروندان است و می‌تواند روند رسیدگی به مسائل مختلف را سرعت ببخشد.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: برای ارائه خدمات مطلوب به مردم حوزه انتخابیه و پیگیری مسائل و مشکلات آنان، با تمام توان تلاش خواهیم کرد.

وی خدمت صادقانه و حضور در کنار مردم، مهم‌ترین وظیفه مسئولان دانست وگفت: حل مشکلات مردم نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهرستان و نمایندگان مجلس است و باید از همه ظرفیت‌های موجود در این مسیر استفاده شود.

نجفی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط مسئولان با مردم اظهار کرد: میز خدمت نباید فقط درمناسبت‌های خاص برگزار شود، بلکه باید به عنوان روشی مؤثر برای پاسخگویی، پیگیری مطالبات و افزایش رضایتمندی مردم تداوم داشته باشد.