افتتاح ۴۷ پروژه به مناسبت هفته دولت در نایین

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح پروژههای شهرستان نائین اظهار کرد: من به جرأت میتوانم ادعا کنم که نائین، جواهری در کویر مرکزی ایران است زیرا دارای آثار غنی و فناوریهای پیشرفته است و در سفر به این شهرستان باور نمیکردم که این همه شرکت دانش بنیان در نائین وجود داشته باشد.
وی افزود: در جریان سفر به شهرستان نائین ۴۷ پروژه با ارزش بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان افتتاح شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تعدادی از این پروژهها در روزهای دیگر هفته دولت و پس از آن در مناسبتهای مختلف مانند حوزه انرژی و پنلهای خورشیدی افتتاح خواهد شد
به گزارش مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پس از افتتاحیهها، از بافت تاریخی نائین و طرحهای پیشران در حوزه تأسیسات گردشگری در راستای بررسی و رفع مشکلات آنها بازدید به عمل آورد و پس از آن جلساتی جداگانه با فعالان اقتصادی، صنعتی، معدنی گردشگری و دام و طیور به بررسی مسائل و موضوعات مطروحه در حوزههای مزبور خصوصاً مباحث گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای مهم توسعه شهرستان نائین پرداخت.
بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده چند نیروگاه خورشیدی طی روزهای آینده کلنگ زنی و به بهره برداری خواهد رسید که به دلیل اهمیت و توجه ویژه به مقوله نیروگاههای خورشیدی و کلنگ زنی و افتتاحیه به صورت برخط و ملی، این طرحها در آمار روزهای آتی لحاظ خواهد شد.
