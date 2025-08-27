رایزنی‌ برای برقراری پرواز در مسیرهای کیش، نجف و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت اقتصادی در استان، اظهار کرد: اولویت اصلی ما تأمین اقلام اساسی مانند نان، مرغ و تخممرغ بود.
وی با اشاره به اینکه نانواییها به صورت شیفتی فعالیت و به صورت شبانهروزی نان تولید و توزیع کردند، یادآور شد: همچنین تلاش شد تا به چرخه تولید در استان خللی وارد نشود و واحدهای تولیدی از فعالیت باز نایستند.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان به تدابیر لازم برای تأمین سوخت ژنراتورهای نانواییها اشاره کرد و افزود: تسهیلاتی برای دوگانهسوز کردن نانواییها و خرید ژنراتور در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز خاموشی، استان بتواند به سرعت به حالت عادی برگردد.
وی با بیان اینکه مصوبات حمایتی برای واحدهای تولیدی به منظور کاهش فشار مالیاتی، بیمهای و بدهیهای بانکی اتخاذ شده است، عنوان کرد: این اقدامات مانع از قطع خدمات به واحدها به دلیل بدهی شد.
مرادخانی به پراکندگی انبارها و ذخایر مواد غذایی به عنوان یک اقدام پدافند غیرعامل اشاره و بیان کرد: این اقدام ریسک اختلال در تأمین اقلام اساسی را کاهش میدهد.
وی وضعیت کنونی را با چالشهایی چون ناترازی انرژی و مشکلات ارزی توصیف کرد و افزود: اولویت ما همچنان تأمین امنیت غذایی و تابآوری معیشتی مردم است.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان در مورد توسعه پروازهای فرودگاه زنجان تصریح کرد: با وجود محدودیتها، رایزنیها برای برقراری خطهای پروازی در مسیرهای کیش، نجف و ترکیه انجام شده است.
وی به پروژههای نیروگاهی در حال اجرا در استان اشاره کرد و گفت: زنجان به دلیل شرایط مناسب برای انرژی خورشیدی مورد توجه سرمایهگذاران قرار دارد. هدف اصلی این اقدامات افزایش تابآوری اقتصادی، حمایت از تولید و حفظ امنیت غذایی مردم است.
