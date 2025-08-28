  1. استانها
وزیر اقتصاد وارد خوزستان شد

اهواز - وزیر اقتصاد و دارایی با استقبال استاندار خوزستان وارد اهواز شد تا برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای را در این استان به انجام برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، صبح امروز از طریق فرودگاه اهواز وارد این شهر شد و مورد استقبال رسمی استاندار خوزستان قرار گرفت. این سفر که همزمان با هفته دولت انجام می‌شود، با هدف افتتاح سه طرح بزرگ اقتصادی، بازدید از زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و دیدار با فعالان اقتصادی منطقه برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر اقتصاد در این سفر از شهرک صنعتی اهواز، گمرکات و انبارهای امور تملیکی بازدید خواهد کرد. همچنین نشست‌هایی با فعالان اقتصادی در شهرهای اهواز، آبادان و شادگان برگزار می‌شود تا مسائل و چالش‌های اقتصادی منطقه بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود.

