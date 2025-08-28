به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت هفته دولت، آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۱۲ واحد مسکونی ویژه مددجویان در شهرستان بدره با حضور افشین کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام، دکتر چراغی نماینده حوزه جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، شهبازی فرماندار بدره، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، پیری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بدره اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون، ۱۲ واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت احداث و تحویل شده است. اعتبار هزینهشده برای این واحدها بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال (۱۲ میلیارد تومان) بوده است که درمجموع، ۶۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمکهای بلاعوض کمیته امداد تأمین شده است.
نظر شما