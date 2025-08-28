رکورد تولید لحظه ای نیروگاه های تجدیدپذیر با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرز طلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در آئین افتتاحیه پروژه‌های صنعت برق گفت: امروز ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان‌های تهران – یزد -البرز – سمنان – مرکزی – قزوین – سیستان و بلوچستان و اصفهان در ۲۴ ساختگاه و ۱۵ شهرستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ملی (از محل صندوق توسعه) به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز با سرمایه گذرای توسط یک بانک در بوشهر آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه چهارم شهریور ماه رکورد تولید لحظه‌ای نیروگاه‌های خورشیدی در با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات زده شد، خاطر نشان کرد: که تا کنون به این رکورد دست نیافته بودیم و بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر حدود ۲۱۰۰ مگاوات است.

طرز طلب خاطر نشان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال به ۷۰۰۰ مگاوات برسد و سهم تجدیدپذیرها از سبد انرژی را به حدود ۷ درصد برسد.

خبر در حال تکمیل است