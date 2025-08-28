برتری امت اسلامی با ارتباط ایمانی آحاد مردم حاصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی صبح پنج شنبه در جلسه تبیین چگونگی تحقق تربیت جوان مؤمن انقلابی پایکار، اظهار کرد: تبیین نظام ولایی تنها در حد گفتن و دانستن نیست، بلکه یک هویت عینی است که باید در وجود انسانها شکل گیرد و اگر این هویت تحقق یابد، جامعه به وحدت، قدرت و بالندگی میرسد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ولایت، پیوند حقیقی اهل ایمان است و پیامبر اکرم (ص) فرمودند مؤمنان مانند اعضای یک پیکرند؛ اگر عضوی به درد آید، سایر اعضا نیز بیقرار میشوند.
عبادی گفت: این ارتباط ایمانی واقعی است و به گونهای است که حتی غم یا شادی یک مؤمن در نقطهای از جهان میتواند به مؤمنی دیگر منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات امروز جهان اسلام تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از جوامع اسلامی به جای تمسک به ولایت الهی، در عمل به ولایت طاغوت و قدرتهای استکباری تن دادهاند؛ همین عامل، تفرقه، ضعف و سلطه بیگانگان را بر مسلمانان تحمیل کرده است.
آیتالله عبادی با تأکید بر اینکه «ان کنتم مؤمنین انتم الاعلون» وعده قطعی قرآن است، بیان کرد: برتری امت اسلامی با ادعا و شعار به دست نمیآید؛ بلکه در گرو تحقق ایمان واقعی و ولایت ایمانی است و تا زمانی که این نصاب حاصل نشود، مسلمانان به جای قدرت، گرفتار ضعف و پراکندگی خواهند بود.
وی در ادامه گفت: مالکیتها و موقعیتهای دنیوی حقیقت ندارند؛ آنچه اصالت دارد تکلیف الهی و مسئولیت انسان است و بسیاری از رنجها و مصائب امت اسلامی ناشی از این است که هنوز به گنجهای بیپایان مکتب الهی عمل نکردهایم.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که سرمایه بزرگ کشور، میلیونها جوان مؤمن و انقلابی هستند که باید برای حضور در رکاب امام عصر (عج) آماده باشند و اگر این حد نصاب در جامعه تحقق یابد، زمینه تمدن اسلامی و ظهور امام معصوم فراهم خواهد شد.
آیتالله عبادی در پایان خاطرنشان کرد: هرگاه جامعه اسلامی به بلوغ ایمانی و وحدت ولایی برسد، وعده الهی محقق خواهد شد و ظهور اتفاق میافتد.
