اعزام بسکتبالیست های زیر ١٦ سال به کاپ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا زیر ۱۶ سال پسران از ٩ تا ١٦ شهریور و به میزبانی کشور مغولستان برگزار خواهد شد. به همین منطور اعضای تیم ایران راهی مغولستان شدند.

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر و امین کریمی، ترکیب ۱۲ نفره تیم ایران را تشکیل می دهند.

همچنین مهران حاتمی (مدیر فنی)، محمد سیستانی (سرمربی)، امیرمهدی قانع (مربی)، محسن پروازی (روانشناس) و رضا ذوالقدر (بدنساز) کادر فنی تیم ملی را در این رقابت‌ها همراهی خواهند کرد.

بسکتبالیست های زیر ١٦ سال ایران در کاپ آسیا و در گروه D با تیم‌های ژاپن، قزاقستان و عربستان سعودی همگروه هستند.

برنامه دیدارهای پسران ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

یکشنبه ۹ شهریور

ایران - عربستان

دوشنبه ۱۰ شهریور

ایران - قزاقستان

سه‌شنبه ۱۱ شهریور

ایران - ژاپن

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران با حضور در فینال مسابقات غرب آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها، سهمیه حضور در مسابقات کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان را به دست آورد.